Des armes de guerre découvertes lors d’une perquisition à Laeken

La section grand-banditisme de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles a découvert douze armes de guerre lors d’une perquisition effectuée vendredi à Laeken (Bruxelles), annonce la police.

Une kalachnikov, une arme automatique Ingram, un fusil de chasse et des munitions font partie de l’arsenal mis au jour. L’occupant de l’appartement perquisitionné a tenté de s’enfuir mais a rapidement été intercepté.

Une deuxième personne en possession d’une arme de poing a également été appréhendée dans l’appartement. Les deux individus sont connus de la justice et seront déférés devant le juge d’instruction à Bruxelles. En outre, deux personnes en séjour illégal ont été découvertes dans ce même immeuble. Elles ont été transférées à l’Office des Etrangers qui examinera leur situation. L’enquête balistique devra déterminer si ces armes ont éventuellement servi à commettre des faits criminels par le passé, précise la police fédérale. Cette perquisition a été menée dans le cadre du plan Canal mis en place par le gouvernement fédéral pour lutter contre le radicalisme et le terrorisme dans sept communes bruxelloises et à Vilvorde

Belga