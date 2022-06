La Stib présente son bilan de l’année 2021 : la fréquentation reste en-dessous du niveau pré-Covid

La Stib a présenté ce mercredi son bilan de l’année 2021. La fréquentation des métros, trams et bus bruxellois n’est toujours pas revenu à son niveau d’avant-pandémie. Mais la Stib reste optimiste quant à son proche futur.



Durant l’année 2021, la société bruxelloise de transports en commun a comptabilisé 273,8 millions de voyages, soit une hausse de 12% par rapport à 2020. Cela reste toutefois en deçà des chiffres enregistrés en 2019 : à l’époque, 434 millions de voyages avaient été enregistrés, une année record pour la société régionale. La Stib signale cependant que l’année 2021 a été particulière en raison des confinements et de la crise du Covid-19. Elle confirme d’ailleurs que les chiffres de fréquentation sont en hausse constante depuis la fin de l’année 2021 et que les transports publics étaient occupés à plus de 82% par rapport à la période pré-Covid, en mars dernier.

Dans son rapport de l’année 2021, la Stib se félicite d’une meilleure fréquence de plusieurs lignes de bus et de ses lignes de métro depuis mi-2021, avec notamment la présence d’un métro toutes les 2’30 sur les lignes 1 et 5 du centre-ville, grâce à l’installation d’un métro sur cinq plus par rapport à l’an dernier.

Satisfaction : 7,3 sur 10

La Stib met aussi l’accent sur le fait qu’il n’avait jamais couvert autant de kilomètres par le passé. 50,6 millions de kilomètres ont été couverts en un an, ce qui confirme l’ambition de la Stib de couvrir toujours plus de territoire en Région bruxelloise. Il s’agit d’une augmentation de 9,7% par rapport à 2020. La société de transports publics explique cette hausse par la création de nouvelles lignes de bus (52 et 74 notamment), le prolongement de la ligne de tram 9 jusqu’à Roi Baudouin et l’arrivée de nouveaux véhicules sur les trajets en bus et en métro.

Au-delà de la fréquentation, la Stib a également interrogé les Bruxellois via son traditionnel baromètre de satisfaction. Les clients accordent un score de 7,3 sur 10 à l’entreprise bruxelloise. L’objectif du contrat liant la Stib à la Région est d’obtenir d’ici fin 2023 une note de satisfaction de 7,4 sur 10. Plus de 8 300 personnes ont été interrogées dans le cadre de cette enquête undépendante, réalisée entre le 19 octobre 2021 et le 25 janvier 2022 par le bureau IPSOS.

Les navetteurs sont globalement positifs sur les services proposés par la Stib ainsi que les fréquences. La clientèle pointe notamment comme satisfaction le nouveau service de paiement sans contact. Ainsi, plus d’un tiers des billets 1 voyage achetés l’ont été via le sans contact, en 2021. Les voyageurs sont aussi positifs sur les prolongements de ligne et sur les nouvelles rames de métro en circulation.

Nouvelle ligne de tram et meilleures fréquences

Après les investissements réalisés en 2021 (pour un montant total de 391,5 millions d’euros), la Stib confirme que de nombreux chantiers sont sur la table dans un futur proche, avec un accent mis sur les fréquences et le nouveau matériel de roulage. Dans les prochains mois, des nouveaux trams dits “nouvelle génération” vont arriver sur le réseau, des nouveaux métros M7 vont être ajoutés dans les souterrains bruxellois, tout comme de nouveaux bus électriques. Un bus à hydrogène va également être testé sur le réseau.

La Stib annonce le début des travaux fin 2022, début 2023 de la future ligne de tram 10 entre Rogier et Neder-over-Heembeek. Elle confirme par ailleurs une meilleure fréquence à venir sur les lignes de métro grâce à une nouvelle signalisation, ce qui permettra de garantir un métro toutes les 90 secondes sur les lignes 1 et 5 communes. La société annonce une meilleure fréquence sur la ligne de bus 71 entre le centre-ville et Delta, soit un bus toutes les quatre minutes. Autre nouveauté à venir : un billet Brupass digital, qui pourra être payé et validé via l’application mobile.

► Découvrez le rapport complet de la Stib en cliquant ici.

Grégory Ienco – Photo : Stib