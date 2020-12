Jean-Luc Crucke : “Je demande que Bruxelles renonce officiellement à cette taxe (kilométrique)”

Le projet de taxe kilométrique à Bruxelles suscite de vives réactions en Wallonie. Interviewé à ce propos sur les antennes de BX1+, Jean-Luc Crucke (MR), le ministre du Budget et des Finances en Région wallonne, s’est dit en “colère” par rapport à la méthode.

“Rien n’a changé. On persévère dans ce que je crois être une absurdité à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, on met la charrue avant les bœufs et clairement, on donne comme signal wallon, mais c’est aussi vrai pour les Flamands, qu’ils sont bons quand ils payent et qu’ils peuvent donc venir à Bruxelles uniquement pour payer. Je vous le dis, ça ne fonctionnera pas !”, prévient Jean-Luc Crucke.

“Je demande que Bruxelles renonce officiellement à cette taxe dès le 1er janvier 2021. Ça nous permettra de nous asseoir plus facilement autour d’une table”, ajoute le ministre wallon.

YdK