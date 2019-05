Les transports publics de la Stib seront gratuits le week-end d’ouverture du Tour de France

Afin d’attirer un maximum de spectateurs lors du week-end d’ouverture du Tour de France, le gouvernement bruxellois a décidé de rendre les transports publics de la Stib gratuits, ces 6 et 7 juillet prochain.

La 106ème édition du Tour de France débutera à Bruxelles dans 39 jours. Un million de spectateurs sont attendus pour assister au départ de la Grande Boucle et de nombreuses voies d’accès seront fermées au trafic automobile. Les bus, trams et métros de la Stib seront donc gratuits, afin d’encourager les fans de cyclisme à laisser leur voiture aux abords de la capitale, avant de poursuivre leur trajet en transports en commun.

Merci la @STIBMIVB et merci au gouvernement de @rudivervoort. Le 6 et 7 juillet on veut vous voir tous en jaune !

Merci @LeTour de France : trains, trams et bus gratuits à Bruxelles les 6 et 7 juillet !https://t.co/WzxZwR5GQk

— Philippe Close (@PhilippeClose) May 29, 2019