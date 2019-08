Les trottinettes électriques de Wind, Hive et Tier ont déjà disparu de Bruxelles

Aussi vite arrivés qu’ils sont aussitôt partis : les opérateurs de trottinettes électriques Hive, Wind et Tier ont disparu du paysage bruxellois, confirme Bruxelles Mobilité dans la DH de ce mercredi.

Respectivement installés depuis le 20 juin et le 17 juillet en Région bruxelloise, les opérateurs de trottinettes électriques Hive et Wind ont quitté la capitale durant le mois d’août, explique Bruxelles Mobilité dans la DH. La société allemande Wind disposait de 500 trottinettes électriques sur le territoire bruxellois, tandis que la société Hive, gérée par Daimler et BMW, avait installé 800 trottinettes.

Bruxelles Mobilité confirme également que la société allemande Tier a également quitté Bruxelles : elle disposait 50 trottinettes électriques sur Bruxelles.

Cela signifie qu’il reste désormais cinq opérateurs de ce type de mobilité partagée dans la capitale : Lime, qui dispose du plus grand parc de la région, Circ, Jump (Uber), Dott et Poppy, qui a installé ses machines en juillet dernier.

