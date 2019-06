La Fondation Roi Baudouin donne un coup de pédale au vélo à Bruxelles

La Fondation Roi Baudouin a décidé de soutenir le déploiement du vélo à Bruxelles. Son fonds Bikes in Brussels vient d’attribuer près de 224.000 euros à six projets visant à promouvoir l’utilisation du deux-roues dans la capitale, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

Créé en 2018, le fonds Bikes in Brussels a pour objectif de soutenir la croissance du nombre de cyclistes à Bruxelles, en progression quasi constante depuis 2010. Selon les chiffres de l’observatoire bruxellois du vélo, les adeptes de la petite reine sont, en moyenne, 13% de plus à enfourcher leur monture chaque année. Pour renforcer encore cette tendance, le fonds Bikes in Brussels a choisi de retenir six projets sur les 31 qui lui ont été soumis à la suite de son premier appel à candidatures.

Parmi les lauréats, la commune d’Ixelles bénéficiera d’un soutien de 140.000 euros pour réaliser une étude relative à l’aménagement d’itinéraires cyclables sur son territoire. La Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, à Anderlecht, obtient une aide de 45.000 euros pour l’installation d’équipements de stationnement sécurisés pour 40 vélos et l’Institut Regina Pacis, à Laeken, pourra compter sur 16.000 euros pour construire un parking sécurisé pour 20 vélos, avec bornes de recharge pour six vélos électriques.

Dans la même veine, le Creb-asbl, un centre de rééducation de l’enfance de Woluwe-Saint-Lambert, bénéficiera d’un soutien de 9.393 euros pour l’aménagement d’un parking à vélos et l’achat de deux vélos électriques. Avec un soutien de 8.300 euros, l’asbl La Poudrière créera, elle, un atelier pour les réparations, les ventes de seconde main et les locations de vélos. Enfin, l’asbl BruBike, qui organise des balades à vélo partant du centre de Bruxelles reçoit 5.000 euros qui lui permettront d’aménager un nouveau local pour les vélos utilisés lors des balades.

L’appel à projets du fonds Bikes in Brussels est permanent, les candidatures peuvent donc être introduites tout au long de l’année. Deux nouvelles sélections de projets seront annoncées d’ici fin 2019, en septembre et en décembre.

Source/Image: Belga