On a envie de vous parler d’amour aujourd’hui avec une initiative citoyenne. Le concept est simple et poétique, des artistes de Berchem-Sainte-Agathe viennent vous clamer un message envoyé par vos proches. Un service entièrement gratuit et qui fait du bien.

■ Reportage de Jean-Michel Herbin, Camille Dequeker et Paul Bourrières