Eric Tomas emmènera une liste du bourgmestre PS-CDH-SP.A à Anderlecht

Il s’agit de la même liste que celle de 2012.

Le bourgmestre d’Anderlecht Eric Tomas emmènera une nouvelle fois une liste PS-SP.A-CDH en vue des élections communales d’octobre prochain, ont annoncé jeudi les chefs de file des trois composantes. Celles-ci avaient remporté le scrutin en 2012 en décrochant 21 sièges, devant la liste du bourgmestre sortant de l’époque Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).

Le comité de section du PS a proposé à la députée Isabelle Emmery et à la secrétaire d’état bruxelloise Fadila Laanan de pousser la liste. Jusqu’à présent, seule la première a accepté de le faire.

Le PS disposera de 23 places; le SP.A, 6, dont la deuxième; le CDH, 8, dont la quatrième. Il y aura dix candidats d’ouverture.

Sont assurés d’occuper une place en vue sur la liste, outre le bourgmestre, les échevins sortant Fabrice Cumps et Mustapha Akouz pour le PS; la Première échevine sp.a, Elke Roex; et les deux échevins CDH Fatiha El Ikdimi et Sofia Bennani. Idem pour la présidente du CPAS Fabienne Miroir (PS) et le président du Foyer anderlechtois Guy Wilmart.

