Anderlecht : le projet de parking sous la place Vaillance refait surface

Au dernier conseil communal, la majorité a annoncé que la société Apcoa introduirait bientôt une nouvelle demande de permis pour le projet de parking souterrain de 235 places, rapporte La Dernière Heure.

En 2015, le collège PS-CDH-MR avait désigné la société Apcoa pour construire cette infrastructure pour la fin 2018. L’entreprise avait finalement annoncé en février dernier renoncer au projet. Pour Apcoa, il fallait réexaminer le dossier en prenant en compte les nouvelles conditions liées aux accès et les coûts du déplacement du monument aux morts de la place comme demandé par la Région. Le bourgmestre Eric Tomas (PS) avait alors indiqué toujours soutenir le projet, alors que son nouveau partenaire Ecolo n’y était pas favorable lors de la campagne électorale d’octobre dernier.

Ecolo attend désormais de voir les plans. “Nous avons toujours dit que nous n’étions pas pour un parking, mais on ne peut malheureusement rien y faire car ce projet a été décidé avant qu’on arrive”, explique l’échevine de la Mobilité Susanne Müller-Hübsch (Groen), explique le quotidien. Dans l’opposition, le MR appelle à une position plus tranchée du collège, rapporte la DH. “On veut des informations concrètes. Combien de places de parking seront disponibles sur la place ? Et combien en restera-t-il rue Wayez ?”, interroge le chef de groupe MR Gaëtan Van Goidsenhoven.

J. Th.