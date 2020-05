Anderlecht : des salles polyvalentes mises à disposition des étudiants en blocus

Deux salles polyvalentes anderlechtoises vont être mises à disposition, dès mardi, des étudiants de l’enseignement supérieur vivant à Anderlecht, afin de préparer leurs examens de fin d’année.

Chaque salle pourra accueillir 15 étudiants, en respectant les règles de distanciation sociale. “Par souci de précaution, les étudiant.e.s seront les mêmes durant toute la semaine, et devront se réinscrire au début de chaque nouvelle semaine“, évoque la commune dans un communiqué. “À la maison, de nombreux étudiant.e.s n’ont malheureusement pas la place ni la quiétude nécessaires pour pouvoir préparer sereinement leur réussite. Qui plus est, dans le contexte actuel, ils.elles ne peuvent pas non plus se rendre dans les salles d’études habituellement ouvertes dans leurs écoles ou universités. Nous avons donc décidé d’ouvrir deux salles d’études à Anderlecht afin d’apporter une première réponse à ce problème urgent“, évoque Fatiha El Ikdimi (CDH), échevine de la Jeunesse francophone de la Commune d’Anderlecht.

Les deux salles sont situées au sein de l’Espace 16 Arts, rue Rossini, et de la Maison de Quartier Scheut, rue Léopold de Swaef. Les étudiants intéressés peuvent s’inscrire gratuitement sur place, ou via le Facebook “Pif1070” ou au 0490 52 38 62.

Cette décision fait écho à l’appel de Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enseignement supérieur, qui encourageait, la semaine dernière, les communes à mettre à disposition des salles d’étude, conclut la commune.

ArBr – Photo : Commune d’Anderlecht