Une manifestation et une pétition pour mettre fin à la persécution des homosexuels en Tchétchénie

Une cinquantaine des militants d’Amnesty International, en collaboration avec Tels quels, RainbowHouse, ILGA-Europe, Belgian Pride, Çavaria et Arc-en-Ciel Wallonie, se mobilisés vendredi devant l’ambassade de Russie, à Bruxelles, pour demander qu’il soit mis fin à la persécution des hommes considérés comme gays dans la République tchétchène de Russie.

Les participants ont manifesté tête couverte d’une cagoule noire et en brandissant des drapeaux arc-en-ciel. Ils ont ensuite remis une pétition comportant quelque 30.000 signatures pour demander aux autorités russes et tchétchènes de mener des enquêtes rapides, indépendantes et impartiales sur les allégations d’enlèvements et d’homicides d’hommes perçus comme homosexuels en Tchétchénie.

L’objet de cette pétition est d’obtenir des autorités russes et tchétchènes qu’elles garantissent la sécurité de quiconque risque de se trouver en danger en Tchétchénie en raison de son orientation sexuelle. L’action s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale d’action organisée par Amnesty International.

Des manifestations auront lieu devant les ambassades de Russie au Canada, au Royaume-Unis, aux Pays-Bas, en Espagne, Finlande, Italie, Norvège, Suède et Ukraine. À cette occasion, plus d’un demi-million de signatures à travers le monde seront remises aux autorités russes et tchétchènes. (Belga, photos Amnesty International)