Un voleur recherché depuis plus d’un an arrêté et envoyé à la prison de Saint-Gilles

Dans le quartier de la gare du Nord, le 5 juin dernier, des policiers de la police locale Bruxelles-Nord ont mené le contrôle d’un suspect de 28 ans, B.K.F. L’homme avait sur lui un MacBook Air et un iPad dont les accès étaient bloqués. Le suspect était également en possession de diverses devises : 987 dollars US, 1660 dollars canadiens, 180 livres sterling et 45 euros. Ces objets avaient été signalés volés plus tôt dans la journée.

Les policiers ont constaté que le suspect faisait l’objet d’une ordonnance de capture d’un an et trois mois. Il a été transféré à la prison de Saint-Gilles et les objets ont été rendus à la victime. (photo Belga)