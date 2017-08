Un incendie s’est déclaré dans un entrepôt d’Anderlecht

Un important incendie a réduit en cendres un entrepôt situé à Anderlecht jeudi matin.

Les pompiers sont présents en nombre, avec six fourgons et deux camions avec échelle. Le feu est à présent sous contrôle, ont indiqué les pompiers vers 9h00. Personne n’est blessé et le voisinage n’a pas dû être évacué.

Le feu a pris vers 7h30 dans un entrepôt à nourriture situé rue du Compas, près des abattoirs d’Anderlecht. Il s’est rapidement propagé, dégageant d’impressionnantes colonnes de fumée. Les dommages sont conséquents, puisque le bâtiment semble totalement détruit.

Les circonstances de l’incendie ne sont pas encore connues.

Belga – Photo: Twitter/Geoffroy Coomans