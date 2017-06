Toutes les questions que vous vous posez sur le CEB et les autres épreuves externes

C’est une nouveauté cette année, le site enseignement.be a mis en ligne des Foire Aux Questions (FAQ) destinées aux parents et aux élèves qui s’interrogeraient sur les épreuves externes, comme le CEB (Certificat d’Etude de Base).

Parmi ces questions-réponses, on apprend par exemple que le CEB est conçu par un groupe d’experts composés d’inspecteurs, de conseillers pédagogiques, d’enseignants et de représentants du Service général du Pilotage du Système éducatif. Il est aussi possible de lire la démarche à entreprendre pour passer son CEB en tant qu’adulte. Les FAQ peuvent être consultées via ces liens: CEB, CE1D (qui concerne les 2° année du secondaire) et CESS (6° année du secondaire).

La passation des épreuves externes communes se déroula la semaine prochaine, du 15 juin au 20 juin environ, voir les détails ci-dessous:

Pour le CEB : les matinées des jeudi 15 juin, vendredi 16 juin, lundi 19 juin et mardi 20 juin.

Pour le CE1D : pour l’épreuve de sciences, le jeudi 15 juin ; pour l’épreuve de français le vendredi 16 juin ; pour l’épreuve de mathématiques le lundi 19 juin ; pour l’épreuve de langues modernes, le mardi 20 juin pour la partie écrite, entre le mercredi 14 et le mercredi 21 juin pour la partie orale.