Sommet de l’OTAN : voici les routes bloquées et les transports en commun perturbés ce jeudi

Suite à la visite du président américain Donald Trump et du sommet de l’OTAN, de nombreuses routes sont bloquées à la circulation ce jeudi. Ainsi, depuis 7h30, le quartier européen autour de Schuman est fermé à la circulation de même que le tunnel Reyers. Et depuis 9h30, les tunnels Tervueren et Cinquantenaire sont fermés direction Centre. L’heure de réouverture n’est pas encore connue mais ils devraient être de nouveau accessibles dans l’après-midi.

Le quartier autour du nouveau siège de l’OTAN, à Haren, au niveau du Boulevard Léopold III, sera également fermé ce jeudi après-midi.

Au niveau des transports en commun, la gare de Bruxelles-Schuman est totalement bouclée et aucun train, métro ou bus ne circulera dans et autour de la gare.

Concernant les transports de la STIB, les bus 21, 36, 60 et 79 seront déviés toute la journée via la station Maelbeek. Les arrêts Froissart et Parc Léopold (bus 21) ne seront pas desservis et l’arrêt Schuman (bus 21 et 79) est déplacé. Dans le quartier de l’OTAN, les lignes de tram 55 et 62 et de bus 21 et 65 seront également interrompues suite au sommet de l’OTAN.

Enfin, jusque 16h00, plusieurs accès seront bouclés dans les stations suivantes :