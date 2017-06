Sept bus électriques relieront le centre-ville à l’avenue Louise

La Stib va enfin tester la technologie verte ! La compagnie va commander sept mini-bus électriques. Ils desserviront la ligne très attendue qui reliera le piétonnier à l’avenue Louise via le Sablon. Selon Pascal Smet qui s’est exprimé au Soir, l’itinéraire exact de la ligne est encore à définir, mais six arrêts sont déjà à imager : Rue Antoine Dansaert, Place de Brouckère, Bourse, Place Fontainas, Sablon et Louise.

Un constructeur a été proposé mardi soir par le comité de gestion de la Stib pour la construction, la fourniture et l’installation de ces mini-bus. Ils ‘agira d’une expérience pilote qui, si elle s’avère positive, pourra impulser la mise en place d’autres véhicules de ce type sur le réseau.