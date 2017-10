Samusocial: 10.500 euros de café en 2016, contre 92 euros en 2013

Mardi dernier, on assistait aux dernières auditions de la commission d’enquête parlementaire sur le Samusocial. L’inspecteur régional des Finances Jean-Philippe Block était notamment interrogé par les commissaires sur le rapport d’inspection rendu à la demande des ministres Vanhengel (Open Vld) et Gosuin (DéFI).

Nos confrères de Sudpresse ont pu se procurer une copie de ce rapport, axé sur les dépenses du Samusocial entre 2009 et 2016. Et là, on remarque que l’inspection des Finances a détecté plusieurs anomalies concernant les dépenses de l’ASBL bruxelloise.

On peut voir qu’en 2016, le Samusocial a dépensé près de 10.500 euros en… café Nespresso. Et plus de 8.000 euros rien que pour les premiers mois de 2017. Une somme très élevée par rapport aux années précédentes, puisque ce genre de dépenses s’élevait à environ 830 euros pour 2015, 146 euros pour 2014 et seulement 92 euros pour l’année 2013!

Le quotidien affirme « ne pas avoir pu identifier les causes de cette augmentation exponentielle« . D’après le rapport, « l’inspection des Finances considère que le nombre d’anomalies détectées dans l’échantillon est critique« .

