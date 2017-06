Molenbeek : Archi Human, un projet pilote d’accueil des personnes sans domicile, est lancé

L’ASBL Archi Human a présenté ce mardi à Molenbeek-Saint-Jean son nouveau projet pilote de micro-habitats, destinés à accueillir les personnes sans domicile afin de les aider dans leur réinsertion via le programme Housing First. Le premier bâtiment Archi Human, conçu par l’atelier d’architecture Schuiten, va être construit dans la zone du canal sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean. La commune met ainsi le terrain à disposition tandis que l’ASBL est soutenue dans ce projet par la Fondation Roi Baudouin et KBC Brussels.

Archi Human souhaite ainsi permettre aux 2.600 personnes considérées sans domicile à fixe à Bruxelles en 2015 de favoriser leur réintégration dans la capitale. L’ASBL travaille avec des éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues ou encore des infirmiers afin de mener à bien ce programme de réinsertion pour ces personnes fragilisées. Les futurs locataires du bâtiment Archi Human seront ainsi suivis une fois par smaine et choisiront eux-mêmes les priorités de leur accompagnement. Avec l’objectif de construire d’autres habitats de ce genre à l’avenir pour aider les personnes sans domicile fixe dans la capitale.

Le premier immeuble, situé à l’angle du quai des Charbonnages et de la rue Vandermaelen, sera construit sur quatre étages. Il bénéficiera d’un local technique et un studio de plus de 17 m² destiné à un étudiant au rez-de-chaussée, et de trois studios de 32 m² sur les trois étages suivants, pouvant « accueillir chacun un locataire dans des conditions de bail identiques que n’importe quel locataire ».

Ces logements se voudront « dignes, respectables et bien intégrés dans le milieu urbain » selon l’ASBL, qui précise qu’une soirée de récolte de fonds sera organisée en fin d’année afin d’aider les bénévoles de l’association. Gr.I., photos ASBL Archi Human)

Images et interview par Nicolas Franchomme de Luc Schuiten, architecte.