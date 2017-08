Militaires agressés à Bruxelles : les coups de feu s’inscrivent dans un contexte de légitime défense

Une autopsie du corps de l’homme qui a agressé au couteau des militaires patrouillant dans le centre de Bruxelles vendredi soir, sera exécutée dans les prochaines heures, selon la procédure standard, a indiqué samedi matin le parquet de Bruxelles par communiqué.

Vendredi à 20h22, un individu, s’est précipité dans le dos de trois militaires en service, sur le boulevard Emile Jacqmain, et les a frappés avec un couteau. Un des militaires a ouvert le feu alors que l’assaillant a crié « Allahou akbar » (Dieu est le plus grand, en arabe). L’homme, d’origine somalienne et de nationalité belge, a été touché à deux reprises et est décédé peu après, à l’hôpital, des suites de ses blessures.

« Ces coups de feu s’inscrivent donc dans un contexte de légitime défense conformément aux règles d’engagement », souligne le parquet. L’homme était en possession d’une arme à feu factice et de deux corans. Deux militaires ont été légèrement blessés. Lorsque le rapport d’autopsie définitif et le rapport de l’expert balistique seront transmis au parquet de Bruxelles, ce dernier prendra une décision définitive relative à l’incident de tir par arme à feu effectué par les forces de l’ordre ». (Belga)