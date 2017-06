Les étudiants en pleine préparation pour les examens : ils peuvent bénéficier d’un blocus « assisté »

Dans quelques jours, de nombreux étudiants en secondaire et en supérieur vont entrer en période d’examens. En cette fin d’année scolaire, le stress monte et préparer ces derniers tests décisifs pour la poursuite de ses études n’est pas simple. Les étudiants peuvent toutefois bénéficier d’un « blocus assisté », soit une préparation d’examens réalisée en compagnie de professeurs qui peuvent répondre à leurs questions. La solution, proposée par « Blocus Assistance » à Ixelles, Uccle et Louvain-La-Neuve, fait ses preuves depuis trois ans, avec 60 étudiants épaulés sur cette période de blocus. Il faut toutefois y mettre le prix : 249 € pour une semaine de cinq jours.

Reportage de Martin Caulier et Manon Ughy