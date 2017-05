Les 50 ans de l’incendie de l’Innovation commémorés ce lundi au cimetière de Bruxelles

Une cérémonie d’hommage aux victimes du tragique incendie de l’Innovation se tiendra ce lundi au cimetière de Bruxelles à Evere, où reposent la plupart des victimes de la catastrophe. Il y a tout juste un demi-siècle, le grand magasin de la rue Neuve, en plein cœur de la capitale, s’enflammait, faisant 251 morts et 62 blessés. « Un jour sombre dans l’histoire de notre pays qu’il ne faudra jamais oublier », souligne l’enseigne, aujourd’hui dénommée Galeria Inno.

Un hommage solennel aux victimes est prévu à 11h00 au mémorial du cimetière d’Evere en présence des représentants politiques, zones de pompiers et acteurs du monde de la prévention. Les gouverneurs des provinces, les SPF Intérieur et Économie, l’Union des villes, les assureurs ainsi que les membres du personnel de l’Innovation et les familles des victimes assisteront également à la cérémonie. « Cinquante ans plus tard, le souvenir de cette catastrophe reste toujours aussi vif chez les victimes et leurs proches. Aujourd’hui encore, toutes les pensées de Galeria Inno vont aux membres du personnel touchés par la tragédie », indique un communiqué de l’Inno publié en marge des commémorations. À l’époque, le personnel du magasin comptait 1.200 personnes. Soixante-sept d’entre elles trouveront la mort dans l’incendie. La cérémonie au cimetière d’Evere sera suivie par une série de discours commémoratifs au Docks Dôme de Bruxelles. Cécile Jodogne, en sa qualité de secrétaire d’Etat en charge de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente (Siamu), y prendra la parole. S’exprimeront également l’historien et auteur du livre « L’incendie de l’Innovation », Siegfried Evens, ainsi que le directeur général de l’Association nationale Prévention Incendie (ANPI). Dans l’après-midi, se tiendra également un séminaire sur l’évolution des technologies. De quoi rappeler que le cinquantième anniversaire de l’incendie de l’Innovation coïncide également avec l’élaboration de nouvelles normes de protection incendie, l’unification des pompiers bruxellois et la création de l’Association nationale Prévention incendie (ANPI), rassemblant tous les acteurs du secteur. « L’objectif de cette journée commémorative n’est pas seulement de parler du drame de l’Innovation mais aussi ce qui a mené à 50 ans d’évolution des technologies en incendies », explique-t-on à l’ANPI, qui s’est chargée de l’organisation de la cérémonie (Belga)