Le Roi Philippe a visité MolenGeek, l’espace qui aide les jeunes entrepreneurs à Molenbeek

Le Roi Philippe a visité ce mardi après-midi les installations de MolenGeek, l’incubateur destiné à épauler les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans une start-up ou suivre des formations de programmation.

À MolenGeek, le Roi s’est vu présenter l’application CitizenMap, qui cartographie les défibrillateurs en région bruxelloise. Il s’est ensuite entretenu avec les jeunes développeurs. Une table ronde a été organisée. Les jeunes ont ainsi pu expliquer leurs parcours et l’accompagnement dont ils disposent à travers cet incubateur à startups. MolenGeek est une initiative prise par et pour des jeunes au travers du centre d’entreprises.

Le Roi a également rendu visite à l’Académie de quartier, un projet porté par des femmes de Molenbeek-Saint-Jean, pour la plupart néerlandophones. Il vise à promouvoir le vivre ensemble et à lutter contre le radicalisme. Des débats, par exemple autour de l’islam et de la modernité, sont régulièrement organisés avec les gens du quartier. Le Roi a pu découvrir la petite roulotte en bois qui servira à présenter un film de leur création dans les rues de la commune. Le Roi s’est ensuite entretenu avec les porteuses du projet. Les jeunes, l’éducation et la formation ont une place privilégiée dans l’agenda du Roi, selon la porte-parole du Palais Rafike Yilmaz.

« C’est un message fort envoyé par le Roi pour soutenir Molenbeek », estime la bourgmestre Françoise Schepmans (MR). « Il était déjà venu une première fois en février 2016. Il avait visité le centre de formation de Lidl ainsi que la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale. A chaque fois qu’il vient à Molenbeek, il rencontre des jeunes, s’intéresse aux initiatives prises par ou pour les jeunes. C’est un Roi qui est attentif aux gens, qui est dans la proximité ». (avec Belga)

Reportage d’Elisabeth Groutars et Frédéric De Henau