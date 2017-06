Le MR prêt à dialoguer sur l’avenir des entités fédérées

Le MR, via la voix de son président Olivier Chastel, se dit prêt à discuter de l’avenir des entités fédérées. Rappelons que le président du cdH, Benoît Lutgen, a annoncé que son parti ne voulait plus gouverner avec le PS à la surprise générale suite aux différentes affaires qui ont éclaboussé son partenaire de majorité, le PS. « Le redressement des entités fédérées est vital. Le MR répondra donc favorablement à un appel au dialogue politique sur l’avenir des entités fédérées« , indique lundi le président des réformateurs Olivier Chastel dans un communiqué.

Il répond ainsi à l’appel du président du cdH Benoît Lutgen à former des majorités sans le PS en Wallonie, à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un bureau politique du MR se tiendra dans la soirée, à 19h30. Le parti ne prévoit qu’une communication écrite à l’issue de la réunion. L’annonce du président du cdH « confirme le constat posé par le MR », ajoute M. Chastel. « Depuis plusieurs mois, nous ne cessons de dénoncer l’inertie des gouvernements fédérés« . Selon lui, « en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles, les ministres-présidents socialistes consacrent leurs forces à sauver leur parti. La gestion des entités fédérées passe totalement au second plan ».