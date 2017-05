40 000 coureurs ont participé aux 20 km de Bruxelles sous un soleil de plomb. Côté hommes, le Kényan David Maru a remporté ces 20 km avec un temps d’1h et 37 secondes. Le record de 59 minutes et 5 secondes n’est donc pas battu. David Maru a couru le dernier sprint avec son compatriote et bon ami Daniel Rotich Chebolei. Côté femmes, Sophie Hardy arrive à la première place. Elle a franchi l’arrivée après 1h13 et 42 secondes.