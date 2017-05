Le décrochage scolaire inquiète : des cours de rattrapage sont proposés à des ados sans CEB

Certains adolescents de 14 et 15 ans n’ont pas encore leur Certificat d’Études de Base (CEB). En plein décrochage ou simplement en plein doute, ces jeunes peuvent heureusement compter sur des écoles qui proposent des cours de rattrapage pour les aider à obtenir ces compétences essentielles, comme à l’Institut Marius Renard, à Anderlecht. Ce phénomène de décrochage scolaire inquiète de plus en plus les directeurs des établissements scolaires et de professionnels de la jeunesse…

Reportage de Michel Geyer et Yannick Vangansbeek.