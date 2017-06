La vague de chaleur continue de déferler sur la Belgique

Le temps sera à nouveau chaud et ensoleillé mardi, selon les prévisions de l’IRM. Quelques nuages cumuliformes feront leur apparition l’après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 26° à la mer, 28 à 29° en Ardenne et 31 à 33° ailleurs. Le vent sera faible à modéré, de secteur nord à nord-est.

La nuit de mardi à mercredi sera douce, avec parfois quelques champs nuageux. Le thermomètre affichera de 12 à 18° sous un vent modéré de direction nord-est, tournant vers l’est. Le soleil et la chaleur subsisteront mercredi, avec peut-être un orage de chaleur localisé l’après-midi. Le mercure oscillera entre 27 et 30° à la mer et en Ardenne et entre 31 et 33° ailleurs. Jusqu’à mercredi, le risque de voir une averse ou un orage sera limité, en raison de la faible humidité.

Les températures augmenteront encore jeudi, avec des maxima au-dessus des 30° dans beaucoup d’endroits, avec même jusqu’à 35° localement. Des averses et orages pourront se produire en cours de journée et rendront l’air plus respirable. La chaleur s’atténuera enfin vendredi, avec tout de même des températures comprises entre 23° et 27°. Le thermomètre se rapprochera des normales saisonnières le week-end et lundi prochain, avec 22 ou 23°. (Belga)