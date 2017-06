La SNCB veut rendre possible l’achat de la carte Mobib via internet en 2018

La SNCB veut rendre possible l’achat de la carte Mobib via internet à partir de l’an prochain. Actuellement, les usagers doivent passer par un guichet pour ce faire, ressort-il de la réponse du ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR), à une question écrite du député CD&V Jef Van den Bergh.

Chaque voyageur souhaitant contracter un abonnement auprès de la SNCB doit d’abord faire fabriquer une carte à puce électronique Mobib sur laquelle il peut charger différents titres de transport. A la SNCB, l’usager doit actuellement encore procéder de la sorte via un guichet. Mais selon le député Jef Van den Bergh, nombre de stations n’ont plus de préposé aux guichets, ce qui contraint les usagers à acquérir leur carte Mobib seulement au départ d’une gare où ils pourront en trouver. La SNCB promet de rendre bientôt l’achat de cette carte à puce possible via internet.

Dans la réponse du ministre Bellot, il est question du « courant de l’année 2017 ». Selon la SNCB, ce sera plutôt dans le courant de l’année 2018. Selon le député CD&V, la SNCB suit en cela son homologue néerlandaise NS qui offre déjà cette possibilité. L’usager introduit ses coordonnées sur un site web, télécharge une photo. La carte est ensuite fabriquée et envoyée au domicile de l’usager.

A partir de la fin de l’année, les usagers de la carte Mobib pourront louer, à l’aide de celle-ci, un « Blue bike », vélo partagé proposé par la SNCB à proximité de plusieurs gares pour leur permettre d’atteindre leur destination finale. (Belga)