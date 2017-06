JO 2024: le Parlement européen soutient officiellement la candidature de Paris

Le Parlement européen soutient officiellement la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, a annoncé mardi le président du parlement européen, Antonio Tajani. « Ce n’est pas seulement une candidature française, mais une candidature européenne« , a-t-il lancé. L’intergroupe sport du Parlement a reçu mardi une délégation d’organisateurs soutenue par la ministre des Sports Laura Flessel, présente également à Bruxelles.

« Cette candidature (face à Los Angeles, ndlr) est la seule européenne. Nous avons toutes les clés en main pour proposer un projet qui aura un impact extraordinaire sur la vie des Français et des Européens », a indiqué Bernard Lapasset, co-président du comité de candidature, en introduction à une présentation officielle du projet à Bruxelles. Accessibilité, responsabilité et durabilité sont les trois principes qui ont guidé les organisateurs, qui annoncent des tarifs accessibles aux spectateurs à « moins de 24 euros », selon la ministre. En terme de responsabilité, les organisateurs ont annoncé un impact carbone réduit de 55% par rapport aux deux derniers Jeux en date, à Rio et Londres. Enfin, en matière de durabilité, les organisateurs ont exprimé leur volonté de mettre le sport au coeur de la société par la promotion de l’éducation par le sport, du vivre ensemble, de l’amélioration du regard sur le handicap ou encore la valorisation des territoires. (Belga)