Fabrizio Gentile, passé par PIAS et Deezer, devient le nouveau directeur Entertainment de Brussels Expo

Brussels Expo annonce ce lundi le nom de son nouveau directeur Entertainement, chargé notamment de renforcer les agendas des salles de concerts de l’entreprise, à savoir le Palais 12, La Madeleine, le Brussels Summer Festival et, bientôt, le Cirque Royal : il s’agira de Fabrizio Gentile, connu dans le monde de la musique pour ses activités pour le label PIAS et plus récemment en tant que Managing Direction Benelux de la société de streaming musical Deezer.

« Le potentiel de développement est encore grand, ce qui rend cette fonction si intéressante. Je suis particulièrement heureux de pouvoir travailler à la consolidation et au développement de ces salles emblématiques à Bruxelles », confie Fabrizio Gentile par voie de communiqué.

Le pôle Entertainement de Brussels Expo avait été créé en 2013 suite à l’ouverture de la salle de concerts du Palais 12. Le groupe a depuis enrichi son offre avec les acquisitions de la salle de La Madeleine, du Brussels Summer Festival et bientôt du Cirque Royal. (photo Belga/Laurie Dieffembacq)