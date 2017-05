Un van, plus de 40.000 km et plus de 19 pays à traverser : c’est le projet mené par un jeune couple bruxellois. Elise et Sam vont traverser l’Amérique du Nord au Sud. Pour financer leur voyage, ils ont ont trouvé des sponsors et économisé pendant deux ans. Aujourd’hui, ils terminent les derniers préparatifs avant d’embarquer leur véhicule à bord d’un bateau. Une aventure à suivre sur leur page facebook et leur site internet.

Reportage : Alice Vandenbroucke et Antoine van der Straeten