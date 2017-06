Basket : le Brussels se prépare à affronter Ostende pour un match décisif

Tout se joue ce soir pour le Brussels qui affrontera Ostende pour la troisième fois dans ce play-off. Bref rappel du fonctionnement : la première équipe à remporter trois matchs sera sacrée championne. Ostende a déjà gagné deux matchs. Si le Brussels l’emporte ce soir, les Bruxellois pourront retenter leur chance avec un quatrième match contre Ostende.

Alors qu’il partait rejoindre ses joueurs, Serge Crèvecoeur, l’entraîneur de l’équipe bruxelloise s’est montré serein après 9 rencontres contre l’équipe adverse. « On est prêt, c’est la 9ème fois qu’on affronte Ostende: on les connaît, ce ne sera pas facile mais le dernier match nous a donné confiance. On est tout proche ». Le coach exhorte surtout ses hommes à y croire « il va falloir donner tout ce qu’il y en en magasin » ajoute le coach bruxellois.

Interview : Laura Duclerc et Marjorie Fellinger