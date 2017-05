91 personnes placées sous surveillance étroite, dont 14 prédicateurs étrangers

Quelque 91 personnes sont placées sous surveillance étroite en Belgique, dont 14 prédicateurs étrangers, selon les informations livrées par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) et citées dans les titres Sudpresse mardi.

« Certaines personnes reprises dans cette liste ont fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire et d’une mesure d’éloignement« , précise le ministre en réponse à une question parlementaire. Parmi ces individus, figurent des Belges comme des ressortissants de divers pays (Algérie, Arabie Saoudite, Congo Brazzaville, États-Unis, France, Grèce, Italie, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Maroc, Palestine, Pays-Bas, Syrie, Turquie et Yemen). En outre, 9 organisations et groupements en Belgique sont aussi placés sous surveillance étroite. (Belga)