Le RWDM s’offre un nouvel hymne composé par Marka : « We Are Molenbeek »

« We Are Molenbeek », c’est le titre d’un hymne composé par Marka, fervent supporter du RWDM. Il a été enregistré cet après-midi au stade Edmond Machtens et les supporters étaient de la partie. Leurs chants à l’unisson et à cappella ont été enregistrés par Marka, qui mettra le tout en forme et en musique.

Cette chanson ne vient pas remplacer l’hymne du club, il en a désormais deux !

L’hymne sera joué pour la première fois au Karreveld lors de la fête de la musique, le 25 juin prochain, mais les supporters ont chanté un extrait en exclusivité pour Bx1.

En duplex : Laura Duclerc et Quentin Rossels.