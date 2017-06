Quatorze chefs dans les cieux pour « Dinner in the sky »

La sixième édition de « Dinner in the Sky » débute jeudi face aux arcades du Cinquantenaire à Bruxelles. L’événement se tient jusqu’au dimanche 18 juin. Chaque jour, deux chefs étoilés, sur deux plates-formes, prépareront et serviront en personne, à 50 mètres du sol, un menu gastronomique cinq services pour 44 convives, le temps d’un lunch et de deux dîners.

Le concept de restaurant multi-étoilé éphémère accueille Yves Mattagne (« Sea Grill »**), Lionel Rigolet (« Comme chez Soi »**), Pascal Devalkeneer (« Chalet de la Forêt »**), Bart De Pooter (« De Pastorale »**), Pierre Résimont (« l’Eau Vive »**), Viki Geunes (« ‘t Zilte »**), Filip Claeys (« De Jonkman »**), David Martin (« La Paix »*), Giovanni Bruno (« Senzanome »*), Luigi Ciciriello (« La Truffe Noire »*), Isabelle Arpin*, Alexandre Dionisio (« Villa in the Sky »*), Franco Spinelli (« San Daniele »*) et Karen Torosyan (« Bozar Brasserie »*). « Ici, le chef vous tend l’assiette. Il fait à manger rien que pour vous. Il y a une communion, une fusion particulière loin de celle que l’on peut retrouver au restaurant », estime le chef du Senzanome.

Imaginées en 2006, les plates-formes de « Dinner in the Sky » sont aujourd’hui présentes dans soixante pays, dont la Malaisie, Malte ou le Bahrein, ayant accueilli les plus grands chefs du monde dont Joël Robuchon***, Heston Blumenthal**, Pierre Gagnaire***, et tout récemment Massimo Bottura***. Depuis 2012, l’entreprise belge partage, chaque année dans le courant du mois de juin, ce succès avec sa ville de naissance, en partenariat avec VisitBrussels et la Ville de Bruxelles. « L’idée étant de mettre en avant la gastronomie étoilée belge de la façon la plus surréaliste qui soit », indiquent les organisateurs.

