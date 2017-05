Les Mixity Awards récompensent six initiatives bruxelloises

Les Mixity Awards ont récompensé mardi soir, au cours d’une cérémonie organisée à la galerie Horta à Bruxelles par Visit.Brussels, six initiatives bruxelloises qui ont contribué au rayonnement de Bruxelles comme une région cosmopolite et ouverte.

Au total, 200 projets ont été reçus. Parmi eux, 40 ont été présélectionnés, puis 12 nominés.

Le jury était constitué de représentants des milieux associatifs bruxellois. Quelque 7.000 votes d’internautes ont par ailleurs permis d’attribuer deux prix du public.

Le lauréat de la catégorie Mixity Tof Event Small Associations est l’Ethno Tendance Fashion Week Brussels. Il s’agit de la première fashion week de Bruxelles à mettre l’accent sur la diversité culturelle et ethnique des mannequins, artistes, designers et des créations.

Le prix Mixity Tof Event Medium and Big Associations est revenu à l’ASBL Zinneke, en charge de la coordination de projets socio-artistiques dont la Zinneke parade. L’association Zinneke a également remporté le prix du public Mixity Tof Event.

Le gagnant de la catégorie Mixity Best Practice Small Associations est le MEDEX, le musée éphémère de l’exil qui présente, en différents endroits, les parcours de migrants par l’intermédiaire des arts.

Le prix Mixity Best Practice Medium and Big Associations a été décerné à Cultureghem -Cultureghem Cultivating Urban Space, une association qui rassemble des gens dans le cadre de leurs besoins quotidiens pour jouer et manger.

Le second prix du public Mixity Best Practice est allé à Amitié sans frontières, un regroupement de citoyens qui ont organisé, avec la crise de l’accueil depuis l’été 2015, des petits déjeuners les vendredis matin devant l’office des étrangers.

(Belga)