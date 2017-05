L’enseigne japonaise de vêtements Uniqlo va ouvrir un magasin à Bruxelles

L’enseigne japonaise de vêtements Uniqlo a l’intention d’ouvrir un troisième magasin en Belgique, son premier à Bruxelles, à l’automne 2017, a-t-elle annoncé jeudi.

Ce magasin, d’une superficie d’environ 1.200 mètres carrés, sera installé dans le « Centre Monnaie », actuellement en cours de rénovation, situé Place de la Monnaie, à proximité de la Rue Neuve et non loin de la Grand-Place de Bruxelles. « Notre présence dans la capitale marque un jalon important pour l’extension d’Uniqlo en Belgique », souligne Takao Kuwahara, « Executive Vice President » de Fast Retailing Group et CEO d’Uniqlo Europe, cité dans un communiqué.

SON TROISIÈME MAGASIN BELGE

Uniqlo a ouvert à Anvers, sur le Meir, son premier magasin en Belgique en octobre 2015 avant d’en ouvrir un deuxième, en mars 2016, au Wijnegem Shopping Center. Uniqlo recrute actuellement du personnel à temps plein ou partiel pour son magasin bruxellois. Une centaine de personnes seront engagées pour celui-ci. Uniqlo (« Unique Clothing Warehouse ») a été fondé au Japon en 1984.

L’enseigne exploite plus de 1.800 magasins dans 18 pays, dont 55 points de vente dans cinq pays européens (Royaume-Uni, France, Russie, Allemagne et Belgique). L’Espagne va devenir le sixième marché d’Uniqlo en Europe, avec le lancement d’un premier point de vente à Barcelone à l’automne 2017.

(Belga)