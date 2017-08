Bruxelles : commémorations du 75e anniversaire de la rafle des Marolles ce dimanche

La communauté juive s’apprête à commémorer dimanche le 75e anniversaire de la rafle des Juifs étrangers dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Plusieurs activités marqueront cette journée du souvenir avec notamment l’inauguration officielle du square Herschel Grynszpan en plein cœur de ce quartier typique de la capitale.

Le public sera aussi invité à assister à l’inauguration de 21 nouveaux Pavés de Mémoire posés à l’initiative de plusieurs familles juives. La journée se clôturera par une conférence du primat de Belgique consacrée à l’Eglise catholique et la Shoah, a-t-on appris mardi lors d’une conférence presse à Bruxelles.

Il y a 75 ans, dans la nuit du 3 au 4 septembre 1942, 718 juifs étrangers étaient arrêtés dans le quartier des Marolles à Bruxelles par l’occupant allemand. Contrairement à Anvers, les autorités bruxelloises refusèrent que la police de la capitale prête son concours à cette opération, rappelle Eric Picard, administrateur-délégué de l’Association pour la Mémoire de Shoah (AMS).

C’est cet événement tragique que l’AMS entend rappeler dimanche par une série d’activités commémoratives. On procédera ainsi sur le coup de 18h00 à l’inauguration officielle au coin des rues des Tanneurs, du Miroir et des Brigittines du square Herschel Grynszpan, du nom de ce jeune résistant juif qui habitait rue des Tanneurs et qui a assassiné en 1938 un diplomate allemand en poste à Paris. Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et le Grand rabbin de Bruxelles devraient notamment prendre la parole à cette occasion.

Le public sera ensuite invité à suivre un circuit reliant les Pavés de Mémoire déjà présents dans le quartier mais aussi à assister à l’inauguration de 21 nouveaux pavés posés à l’initiative des familles Gelender, Neumann, Van Praag et Sapira.

Enfin à 20h30, le primat de Belgique, le cardinal Jozef De Kesel donnera une conférence dont le thème sera « La mémoire de la Shoah en Belgique et l’Eglise catholique » à l’église de la Chapelle. Cette conférence sera suivie par un concert gratuit du Quartet Zerkalo.

