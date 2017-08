Pro League: l’attaquant slovène de Saint-Etienne Robert Beric en route vers Anderlecht

L’attaquant international slovène de Saint-Etienne, Robert Beric, 1m88, 82 kg, capable de jouer des deux pieds, va être prêté un an sans option d’achat à Anderlecht selon un porte parole de l’ASSE.

La négociation finale se déroule en présence de l’intéressé ce lundi soir à Bruxelles. Il ne resterait à régler que les « derniers détails ».

Beric, apparemment pas ravi, alors qu’on le disait très excité à l’idée de disputer la Ligue des champions en mauve, a confirmé sur son compte twitter. « Un triste jour. J’espérais rester à Saint-Etienne, mais on se reverra sûrement très bientôt… »

Sad day. I was hoping to stay. See you soon St. Etienne. — Robert Berić (@RobertBeric) August 28, 2017

Agé de 26 ans, Beric était arrivé pour 7,5 millions à Saint-Etienne, à l’été 2015, en provenance du Rapid Vienne. Chez les Verts, il a joué 45 matches et inscrit 14 buts mais il a été victime d’une sérieuse blessure à un genou en novembre 2015 dans un match contre Lyon.

Avant d’évoluer à Saint-Etienne – qu’il avait à l’époque préféré au Club Bruges – et au Rapid Vienne (49 matches, 33 buts), Beric a joué au NK Krsko (2007-2008), au NK Interblock Ljubljana (2008-2010), à Maribor (2010-2013, 128 matches, 36 buts) et à Sturm Graz (2013-2014, 42 matches, 12 buts). Il compte 12 sélections en équipe de Slovénie (1 but).

