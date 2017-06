Le projet du RER-vélo le long du canal mis à mal à Biestebroeck

Chaque jour, plusieurs centaine de cyclistes empruntent la route du canal. Ce nombre pourrait augmenter de manière exponentielle à l’avenir si le réseau devient une route express cycliste interrégionale (RER-vélo). Des investissements ont déjà été consentis dans ce sens en Flandres et à Bruxelles. Actuellement, il reste encore un chaînon manquant sur la route du canal : le quai de Biestebroeck à Anderlecht. A cet endroit, les cyclistes sont redirigés vers une rue où ils côtoient le trafic routier.

Ce jeudi 8 juin, la commission de concertation doit se pencher sur un nouveau plan (PPAS) concernant Biestebroeck. Les associations de cyclistes, le GRACQ et le Fietsersbond, espèrent que ce sera l’occasion de renforcer la route du canal et d’intégrer le concept du RER-vélo. Or, rien n’est encore prévu dans ce sens. Au contraire, un pont supplémentaire est envisagé et impliquera un dénivelé supplémentaire pour les cyclistes. (Photo : Google Street View)

Plus d’infos sur le RER-vélo : http://www.gracq.org/groupes/rer-velo

Plus d’infos sur le PPAS « Biestebroeck » : http://participation-anderlecht.be/spip.php?rubrique184&lang=fr