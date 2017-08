Anderlecht et le RWDM unis pour améliorer la formation des jeunes

Le RWDM et le RSC Anderlecht vont collaborer afin de conserver des jeunes talents à Bruxelles et de leur offrir un encadrement de qualité. Les deux clubs bruxellois vont développer un programme afin de découvrir les talents de demain et les former. C’est ce qu’ont annoncé les deux formations.

L’élite absolue ne sera pas la seule concernée, l’aspect social ne sera pas non plus négligé. Les deux clubs bruxellois souhaitent unir leurs forces afin d’accueillir et de former des jeunes joueurs de tous les niveaux. « En tant que Bruxellois, c’est un honneur pour moi de pouvoir guider ce projet sur la bonne voie », a raconté Daniel Renders, analyste de matches au RSCA et ancien joueur et entraîneur du RWDM. « Je vais aider les deux clubs pour que les jeunes reçoivent une formation taillée sur mesure. Les deux clubs sont effectivement très complémentaires pour accueillir tous les niveaux de talent. »(Belga)