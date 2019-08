Les Red Panthers s’imposent contre la Russie (4-1) et prennent la tête du groupe A

Les Red Panthers se sont imposées 4-1 (mi-temps: 3-1) face à la Russie, 23e nation mondiale, dans leur 2e match du groupe A du championnat d’Europe de hockey (dames), lundi soir à la Wilrijkse Plein d’Anvers. Ce succès permet à la Belgique (FIH 9) de prendre la tête de son groupe, à égalité de points (4) avec l’Espagne, qu’elle rencontrera mercredi lors de la 3e et dernière journée de la phase de poules, avec comme enjeu un ticket pour le dernier carré.

Les buts belges ont été inscrits par Louise Versavel (8e et 48e), Anne-Sophie Weyns (13e) et Stephanie Vanden Borre sur pc (14e). La Russie a réduit l’écart via Bogdana Sadovaia (24e). Plus tôt dans la soirée, les Pays-Bas, champions du monde et d’Europe en titre, avaient signé contre l’Espagne un deuxième partage consécutif sur le même score (1-1), après avoir déjà fait match nul samedi contre la Belgique.

Au classement, la Belgique mène le groupe avec 4 unités, comme l’Espagne, mais possède une meilleure différence de buts (+3 contre +1). Les Pays-Bas sont 3e (2 pts), devant la Russie (0), leur adversaire de la dernière journée. En cas de victoire des Néerlandaises mercredi contre la Russie (18h00), les Belges pourront se hisser en demi-finale si elles s’imposent ou partagent l’enjeu face à l’Espagne (20h30).

Source/Image/Interview: Belga