Formule Renault : week-end frustrant pour Ugo De Wilde à Spa

Le jeune pilote bruxellois de 17 ans a connu deux courses difficiles sur le circuit de Spa-Francorchamps, ce week-end.

Ugo De Wilde a connu deux journées frustrantes, ce week-end à Spa-Francorchamps, lors de la manche belge du championnat Formule Renault. Vendredi, lors de la première course, le pilote bruxellois est passé de la 16e à la 13e place.

Samedi, lors de la deuxième course, il a débuté l’épreuve à la 15e place pour finalement terminer 12e, non sans avoir connu un pépin. De Wilde était en effet 9e lorsqu’il a été percuté par un autre concurrent à l’épingle de Bruxelles. “J’ai effectué pas mal de dépassements et si le résultat n’est pas là, je me suis quand même amusé dans cette course un peu folle”, explique le pilote sur sa page Facebook.

Ugo De Wilde espère obtenir de meilleurs résultats les 30 août et 1er septembre, lors de la prochaine manche de la Formule Renault Eurocup au Nürburgring, en Allemagne. Le pilote bruxellois est actuellement 6e du classement général, après , et 2e “rookie” (parmi les pilotes débutants).

Gr.I. – Photo : BX1