Saint-Gilles devient la première commune bruxelloise à s’affilier à l’Alliance de la Consigne et demande au gouvernement bruxellois d’instaurer également une consigne sur les bouteilles PET et les canettes en région bruxelloise, comme solution aux déchets sauvages.

Le système de la consigne est simple: il suffit de rapporter les bouteilles consignées là où on les a achetées ou dans un supermarché équipé d’une machine qui traite automatiquement les bouteilles vides. La bouteille est alors scannée et triée. Si une bouteille n’est pas consignée, elle est tout simplement rejetée par la machine.

« Ce n’est pas un hasard si toute une série de villes et communes s’affilient à l’Alliance de la Consigne. Le niveau local fournit déjà des efforts énormes pour lutter contre les déchets sauvages et garder les rues et places publiques propres. Toutes les villes ont intérêt à une approche structurelle à la source du problème. », déclare Willem Stevens (sp.a), échevin du développement durable à Saint-Gilles.

« Malheureusement, pour beaucoup, Bruxelles est synonyme de ville sale. Les déchets sauvages constituent, en outre, un facteur important et grâce à l’instauration d’une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes, nous pouvons rendre les quartiers, les rues et les places publiques plus propres. »

Deux consommateurs sur trois sont favorables à l’instauration d’un système de consigne sur les canettes et les bouteilles plastiques. Presque 90% d’entre eux se disent prêts à les rapporter au supermarché afin de récupérer cette consigne. C’est du moins ce qu’il ressortait d’une enquête menée l’an passé par Test-Achats auprès de 1.150 personnes. Forte de ces résultats, l’organisation de défense des consommateurs avait alors adressé une lettre ouverte aux bourgmestres du pays afin de plaider pour l’instauration d’un tel système.

Photo: Belga/Nicolas Lambert