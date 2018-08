La Zinnebalade: visiter bruxelles à travers les yeux d’un Zinneke

Un Bruxellois issu de l’immigration, c’est ce qu’on définit comme un Zinneke à Bruxelles. Visiter la capitale accompagné de l’un d’entre eux est l’idée citoyenne de la Zinnebalade : des visites guidées interculturelles.

Guiseppe, est issu de l’immigration italienne et fait visiter l’endroit qui a accueilli ses parents et dans lequel il enseigne: le “Petit Manchester”. Après vous avoir raconté le passé industriel riche de ce quartier et son présent migratoire, il emmène les visiteurs à la rencontre des acteurs qui font vivre une activité économique unique: l’exportation de véhicules d’occasion à Heyvaert-Cureghem.