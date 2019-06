Une application pour ne plus se perdre en forêt de Soignes

Les promeneurs pourront se retrouver plus facilement dans le méandre des sentiers pédestres de la forêt de Soignes. L’application devrait être disponible en septembre annoncent nos confrères de La Capitale.

Jan Van Schepdael, de l’ASBL Groene Stapstenen et deux étudiants de la haute école Odyssée sont en train de développer cette application destinée aux visiteurs de la forêt de Soignes. Plusieurs routes seront disponibles et toutes partiront d’un des six points d’entrée du parc. Les familles, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite pourront retrouver leurs itinéraires plus facilement. Les transports en commun seront aussi indiqués afin de planifier sa promenade.

Pour choisir les itinéraires, la protection de la faune et de la flore a été prise en considération. Les petits chevreuils pourront ainsi se reposer tranquillement. Si vous voulez la tester avant tout le monde, rendez-vous sur http://www.foretdesoignes.be/

V.Lh. – Photo: Belga/Siska Gremmelprez