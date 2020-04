Un hôtel pour les femmes victimes de violences intrafamiliales a ouvert ses portes ce week-end

Ce week-end, un hôtel bruxellois a accueilli les premières femmes victimes de violences intrafamiliales. Ce dispositifs complète les offres d’hébergement déjà mises en place. Depuis le début du confinement, le nombre de plaintes a augmenté de 30%.

Pour renforcer le dispositif de prise en charge habituel, à un moment où les maisons d’accueil et les refuges sont eux-mêmes à saturation, lla Cocof a ainsi mis à disposition un hôtel exclusivement dédié à l’accueil et à l’hébergement de femmes, avec ou sans enfant, victimes de violences intrafamiliales et ce jusqu’à la fin du mois de juin avec un accompagnement psycho-social.

Une convention a été établie entre le Centre de prévention des violences conjugales et familiales (CPVCF) et le CPAS de la commune où se situe l’hôtel pour assurer un accompagnement psycho-social de ces femmes ainsi que le catering et les aspects liés à leur sécurité.

L’hôtel a une capacité d’accueil de 25 chambres dont des chambres doubles, triples et quadruples ainsi qu’une cuisine et une salle de réunion. Au total, un maximum de 50 personnes pourront y être accueillies.

« Le contexte de maintien à domicile complique fortement la mise en œuvre de stratégies de protection des femmes victimes de violences intrafamiliales. Il était donc nécessaire d’élargir l’offre de lieux sûrs en raison de la saturation des maisons d’accueil et des refuges. Ces femmes pourront bénéficier d’un accompagnement adéquat par le Centre de prévention des violences conjugales et familiales que je tiens déjà ici à remercier pour son implication et son professionnalisme », explique Barbara Trachte, Ministre-Présidente de la Cocof.

Face à ces problèmes de violence, une task force « Violence conjugale et intrafamiliale » a été mise en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Région bruxelloise et la Cocof.

En cas de violences intrafamiliales, les victimes peuvent appeler la ligne 0800.30.030.

V.Lh. – Photo: Belga/Eric Lalmand