Un collectif de Belgo-Marocains dénonce un “fiasco des rapatriements”

Alors qu’un vol de rapatriement venant de Casablanca se posera, ce vendredi soir, à Brussels Airport, la plateforme des “Belgo-marocains bloqués au Maroc”, composée de près de 2.000 membres, dénonce par voie de communiqué “le fiasco des rapatriements”.

Ainsi, le collectif relate plusieurs situations vécues par des citoyens belgo-marocains souhaitant embarquer à bord d’un vol vers la Belgique. Ils citent ainsi “des couples séparés avec une réponse positive pour l’un et aucune pour l’autre” ou encore “ce bébé de 5 mois chez sa grand-mère au nord du Maroc, que la Belgique refuserait alors que les parents sont en Belgique et supplient les autorités belges de faire rapatrier le bébé en question, de nationalité belge“, relate le communiqué. Des situations advenues alors même que ces personnes “ont déposé un dossier en règle pour le vendredi 17 avril, et qu’elles rentraient dans l’un des trois critères ‘humanitaires'”.

Un vol en provenance de Casablanca atterrira, ce vendredi soir, à l’aéroport de Bruxelles. Pourtant, “lors du retour de nos compatriotes qui auront vécu des moments douloureux, les médias se focaliseront sur cette ‘victoire’ de l’Etat belge, mettant de côté le fiasco monumental de cette opération et le fait que la majorité de nos compatriotes resteront bloqués de longues semaines“, commente le collectif.

Celui-ci a également demandé au Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin (MR), de “présenter ses excuses à nos compatriotes pour les dommages occasionnés et/ou de présenter sa démission“.

ArBr