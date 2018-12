Uccle: deux jeunes se sont introduits dans une classe de Uccle 2 pour simuler une attaque

Les faits se sont déroulés ce mardi matin. Deux jeunes portant des masques représentants des cochons ont réussi à pénétrer dans une classe de 4e secondaire en plein examen. Ils n’ont toujours pas été arrêtés.

Dans la matinée de mardi, en pleine session d’examen, deux garçons vraisemblablement âgés entre 12 et 15 ans, ont réussi à pénétrer dans l’établissement Uccle 2, avenue des Tilleuls. Ils sont ensuite rentrés dans une classe avec des masques de cochon et un pistolet en jouet clairement identifiable comme tel, de type nerf. Ils ont ensuite pris en otage la classe demandant de pouvoir passer leurs examens. “Selon notre bureau d’aide aux victimes, les enfants ont rapidement compris qu’il s’agissait d’un canular, explique Laurent Masset, porte-parole de la zone de police Uccle-Auderghem-Watermael-Boitsfort. Les professeurs semblent un peu plus choqués.”

Durant l’irruption, les deux jeunes se sont filmés et l’un d’eux a retiré son masque sous l’injonction du professeur. Les deux auteurs des faits ont été reconnus sur les vidéos des caméras de surveillance de l’établissement mais n’ont toujours pas été interpellés. “Il s’agit d’extérieurs, nous explique la direction d’Uccle 2. Le reste de la session d’examens se déroule normalement mais nous serons plus vigilants. Nous avons déjà des caméras de surveillance et nous pensons rehausser les grilles à l’entrée.”

En attendant, l’enquête suit son cours.

Vanessa Lhuillier/crédit: google street views