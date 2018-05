Troubles du sommeil : le mal du siècle

Le docteur Dominique Méan publie le livre : Devenez acteur de votre sommeil. Elle y délivre une série de conseils pour favoriser son endormissement, et passer des nuits de sommeil idéales.

Pour Dominique Méan, le manque de sommeil est le mal du siècle, et caractérise notre époque. Il est dû notamment à l’arrivée de la télévision et, plus tard, de l’ère digitale. “Il nous manque à peu près une heure de sommeil par nuit, soit 7h par semaine. Sachant que nous avons besoin, pour 90% d’entre nous, de 8h de sommeil par nuit, à la fin de la semaine il nous manque donc une nuit entière !“, explique-t-elle.

30 à 40% des Belges dorment mal

Troubles de l’endormissement, réveils nocturnes et précoses … 39% des femmes et 29% des hommes souffrent de troubles du sommeil. Au-delà de 75 ans, ce sont 44% des Belges qui dorment mal.

“La bonne nuit, c’est celle dont on se réveille frais, et disponible. On a de l’énergie, tout va bien“, explique le docteur. Pour y arriver, nous devons d’abord apprendre à observer nous-même notre chronotype. Nous devons savoir à quelle heure nous avons besoin d’aller nous coucher, et de combien d’heures nous avons besoin.

Parmi ses conseils majeurs : une bonne alimentation, manger peu le soir, et minimiser les protéines, faire de la relaxation, des activités calmes, et surtout éviter le sport en soirée.