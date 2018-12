Trafic ferroviaire perturbé à Bruxelles-Midi: le problème informatique résolu

Le problème informatique constaté au poste de signalisation de Forest est complètement résolu, a indiqué lundi vers 18h30 le porte-parole d’Infrabel Thomas Baeken. Les retards sur le réseau intérieur sont en passe d’être résorbés.

Les difficultés restent plus importantes pour les lignes à grande vitesse où l’entièreté du trafic devrait revenir à la normale d’ici une à deux heures.

Le problème s’est produit peu avant 16h00 à Forest. A cet endroit, on retrouve un faisceau de voies emprunté par de nombreux trains en heure de pointe. En raison du dysfonctionnement, seule une des deux voies entre ce faisceau de voies et Bruxelles était disponible et les trains ont enregistré des retards de 5 à 20 minutes. Le problème était déjà en partie résolu depuis 17h15.

Belga – Illustration Photo BX1